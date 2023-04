Un sexagénaire liégeois risque 30 mois de prison pour des plantations de cannabis

Un Sérésien d'une soixantaine d'années a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Verviers pour avoir participé à la création de trois plantations de cannabis, à Dison, Neupré et Sprimont. Le prévenu assure de son côté qu'il ignorait que les trois logements qu'il avait loués abritaient plusieurs milliers de plans de cannabis.

"Suite à une faillite, j'éprouvais des difficultés financières. J'ai emprunté de l'argent auprès de connaissances et j'étais dans l'impossibilité de rembourser" a expliqué le sexagénaire. Un certain Patrick lui aurait alors proposé une solution pour effacer sa dette. "Il m'a proposé de louer un logement à mon nom pour qu'il y installe des personnes dans l'attente de leur régularisation en Belgique. On a procédé ainsi à trois reprises", reconnaît le Sérésien.

L'homme explique être tombé des nues lorsque la police à découvert, en mai 2019, une plantation de cannabis dans la maison qu'il avait louée à Dison. C'est d'ailleurs lui qui a immédiatement indiqué à la police qu'il louait deux autres maisons à Sprimont et Neupré où ont aussi été découvertes d'importantes plantations.