Ils coûtent cher et sont parfois insalubres ou inutilisés: comment la ministre en charge compte "mieux gérer" les bâtiments de l'État?

"Ce que j'entends par cadastre, c'est un fichier effectivement des bâtiments que nous possédons au niveau de l'État, que nous louons. Mais qui comporte des éléments essentiels comme: le bâtiment est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? Quelle est sa performance énergétique? Quels sont les travaux à réaliser? Est-ce qu'il comporte de l'amiante? Des éléments qui permettent d'avoir une gestion optimale. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a des fichiers rassemblés ici et là mais on ne peut pas dire qu'il y ait un cadastre complet. D'ailleurs, l'accord du gouvernement dit qu'il faudra en dresser un", répond notre interlocutrice.

Dans notre enquête, que Vanessa Matz a découverte en même temps que les téléspectateurs, on apprend que plus de 100.000 m² loués par la Régie des bâtiments sont vides. Comment est-ce possible et que faire pour remédier à cela?

"C'est une perte d'argent incontestable", reconnaît la ministre. Elle continue: "Nous comptons demander aux administrations quels sont leurs besoins dans un terme qui va jusqu'à 10 ans. On sait que le télétravail et la digitalisation sont passés par là et que les m² dont ils avaient besoin hier ne sont plus valables aujourd'hui. Donc, l'idée est de demander quels sont les besoins pour planifier, une fois que le cadastre complet sera établi, et qu'on puisse avoir une politique optimale des bâtiments."

Une Régie des bâtiments opaque

Tout cela est très opaque. C'est ce qui ressort de notre reportage. La ministre insiste: "Je veux qu'un cadastre complet soit établi et qu'on puisse avoir un contrôle démocratique. Quels sont les biens ? Pourquoi faire ? Et pouvoir les optimaliser, par exemple, lorsqu'il y a des baux qui sont en cours et que certaines administrations n'ont plus besoin de toutes les surfaces. Pourquoi ne pas proposer ces locations temporaires à d'autres organismes qui auraient besoin, par exemple, de bureaux ? Et donc, si on a un cadastre, si on a quelque chose qui est clair et lisible, on a un contrôle démocratique et ça peut aussi induire des politiques différentes."