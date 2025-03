320 millions d'animaux d'élevage abattus en Belgique en 2024: quelle espèce est la plus concernée?

320 millions. C'est le nombre d'animaux d'élevage qui ont été abattus en Belgique l'année dernière. Ce nombre est en hausse par rapport à 2023. On parle essentiellement de poulets, de porcs et de bovins, en partie destinés à l'exportation.

C'est au cœur des campagnes wallonnes, non loin de Dinant, que Delphine nous a donné rendez-vous. Dans son poulailler, elle élève plus de 80.000 poulets chaque année: "Les œufs arrivent en fin d'incubation vers 19 jours, et donc pendant 3 jours, les œufs vont éclore ici dans le bâtiment. Ensuite, ils vont grandir, être élevés pour un cycle de 7 semaines, avant d'arriver à l'abattoir et puis se retrouver dans les étals des magasins", explique l'agricultrice.

Selon Statbel, plus de 310 millions de poulets ont été abattus en Belgique en 2024, soit 3% de plus que l'année précédente, un chiffre qui a de quoi rassurer les éleveurs de volailles. "C'est une viande qui est saine, qui est maigre et qui reste à un prix tout à fait abordable pour le consommateur", ajoute Delphine Tasiaux.