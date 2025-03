300.000€ de loyer pour... 6 employés: la régie des bâtiments jette-t-elle "l'argent par les fenêtres"?

Personne ne connaît la valeur de ce bâtiment ni le montant d’une rénovation ou d’une réaffectation. Vanessa Matz, la Ministre de la gestion immobilière de l’État, affirme qu'actuellement, "on n'a pas de cadastre de l'ensemble des bâtiments qui appartiennent à l'État, via la régie".

7.200.000 mètres carrés à entretenir

Mathieu Michel était secrétaire d’État responsable de cette matière dans le précédent gouvernement. Ce dernier nous montre des documents qui sont, selon lui, le cadastre. "On a des informations qui sont basiques pour lesquelles on doit avoir des informations complémentaires qui existent dans d'autres types de documents. Ce qui a pu peut-être induire en erreur, c'est qu'en fait, les cadastres existent, mais ils sont parfois pas compilés", explique-t-il.

On doit réinvestir dans des bâtiments parfois abandonnés

Un logiciel est en cours d’élaboration pour compiler toutes les informations. Même s’il n’est pas tout à fait complet, il y aurait donc bel et bien un cadastre. Et selon Mathieu Michel, celui-ci montre une situation préoccupante : "Il laisse apparaître qu'on doit vraiment réinvestir dans des bâtiments qui ont parfois été un peu abandonnés. Parce qu'on a trop peu investi sur le patrimoine, on part très souvent au plus pressé".

Prenons l'exemple de Val Duchesse, un château imposant que Bart De Wever voulait utiliser pour finaliser l’accord de gouvernement fédéral, mais il n’a pas pu le faire parce qu’il n’y avait pas de chauffage. Ce bâtiment fait partie des 874 complexes que gère la Régie des Bâtiments. 7.200.000 mètres carrés qu’il faut entretenir.

De l'argent "jeté par les fenêtres" ?

Mais a-t-on vraiment besoin de tous ces bâtiments ? Selon nos informations, près de 100.000 m² sont inoccupés, dont 50.000 m² sont des immeubles loués. C’est le cas à Braine-l’Alleud où ce bâtiment était occupé par le SPF Finances jusqu’en 2022. Aujourd'hui, deux étages sont vides. Il n’y a plus que la justice de paix et ses six collaborateurs... pour un bâtiment de 4.800 m2, loué 331 000 euros par an. Le bail court jusqu’en 2030.

"C’est incroyable combien d’argent est jeté directement par les fenêtres. Ça, je peux le dire pour les bâtiments qui sont vides ou qui seront vides dans les trois ou quatre prochaines années parce qu’un service X aura déménagé. Ce n’est pas une stratégie. Tu ne ferais pas ça avec ta propre maison", mets en garde Franky Demon, député fédéral.

On se retrouve un peu piégé

"Lorsque les finances demandent de prendre en location un bâtiment et qu'on prend un bail de quinze ans, mais que cinq ans après, les finances nous disent qu'on va rationaliser et qu'on va ramener les personnes qui sont dans ces bâtiments ailleurs. Et bien, on se retrouve avec un bail qui a été conclu pour une durée qui dépasse l'utilisation effective du bâtiment et donc, on se retrouve un peu piégé", souligne Mathieu Michel.

Personne ne sait quel montant est perdu chaque année. Selon Mathieu Michel, il faudrait investir cinq milliards d’euros pour tout rénover. Mais l’accord de gouvernement prévoit une diminution du budget de la Régie des Bâtiments : 900 millions annuels qui seraient réduits de 250 millions d’ici 2029.