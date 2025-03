"Je suis traité comme un criminel": ému, Christophe Dechavanne s'exprime sur son retrait médiatique

"J’ai été jugé pour une infraction au code de la route au tribunal et depuis, je suis un peu traité comme si j’étais un criminel, comme si j’avais fait beaucoup de choses, alors que je n’ai frappé personne", dit-il dans une vidéo postée sur X. "Je suis obligé de répéter que je suis présumé innocent, c’est un droit universel et il faut aussi qu’il s’applique à moi".

L'animateur évoque ensuite les années de présentation à l'émission, aux côtés de ses collègues : "En peu de temps, on a construit une sorte de bande, une bonne équipe. Tout ça pour vous dire que je sais tout ce que je vous dois à Léa, à Régis et à tout le monde, c’est-à-dire mon retour à la TV et la possibilité de refaire, à l’époque, ce métier que j’aime tant".

On me traite si mal, alors que toute ma vie, j’ai essayé de faire le bien

"Ce que je vis à travers les réseaux et certains médias est d’une extrême violence, moi, ma famille et mes proches", ajoute-t-il les larmes aux yeux, visiblement ému. "Avoir autant d’injures et de calomnies, et je n’ai aucune envie que l’équipe et ceux qui nous entourent, qui travaillent avec nous reçoivent des éclaboussures".

Les larmes aux yeux, il confirme son retrait de l'émission : "Ça me fait mal au cœur, je ne vous le cache pas. (...) On me traite si mal, alors que toute ma vie, j’ai essayé de faire le bien. Je n’ai inculqué à mes enfants que bienveillance et tolérance".

"La drogue, c’est de la merde, et je le pense vraiment. (…) Franchement, je souhaite ça à personne. Je suis donc venu vous dire au revoir et à ceux qui m’aiment bien et me suivent depuis longtemps, je veux qu’ils sachent que moi aussi, je les aime", a-t-il conclu.