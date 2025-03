"C'était assez malaisant": les inquiétudes de Maxime vont-elles briser son couple dans Mariés au premier regard?

Partager:

Alors que leur lune de miel touche à sa fin, Maxime et Jonathan, candidats de Mariés au premier regard, ont vécu un échange difficile. En proie à des doutes sur ses sentiments, Maxime a décidé d’ouvrir son cœur à son époux, au risque de le blesser.

Après plusieurs jours passés ensemble à Chypre, Maxime a ressenti le besoin de faire le point. Troublé par ses émotions, il a contacté sa sœur avant d’affronter la discussion avec Jonathan et a reconnu ne pas ressentir d’attirance amoureuse pour son mari. "Je t’ai senti très avenant avec moi et je me suis dit 'ouille'. En fait, je me suis senti mal à l’aise parce que je me suis rendu compte que tu t’attachais, et moi, je ne pense pas partager les mêmes sentiments", a-t-il confié.

Avant d’ajouter : "Je ne veux pas faire semblant ou te faire croire des choses que je ne ressens pas. Si je n’ai pas cette petite étincelle au bout de quelques jours, il y a de fortes chances que je ne l’aie jamais." Face à cette révélation, Jonathan a tenté de relativiser : "C’est normal, ça ne fait que quatre jours qu’on est ensemble. Peut-être que moi, ça va plus vite que pour toi sur certaines choses, mais je ne te connais pas encore totalement non plus." Une maladresse qui blesse Jonathan Si Jonathan s’est voulu rassurant, l’échange a néanmoins laissé une impression amère. "J’espère, parce que là, je me sentirais encore plus mal à l’aise", a avoué Maxime, avant de conclure sur une note plus positive : "Ça n’enlève rien au fait que je t’adore et que j’ai passé une semaine franchement inoubliable avec toi."