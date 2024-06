Un suspect dans une affaire de torture à la prison d'Anvers condamné pour trafic d'armes

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné mercredi deux hommes pour trafic d'armes. L'un d'eux, soupçonné d'avoir participé à des actes de torture à l'encontre d'un codétenu à la prison d'Anvers, a été condamné à trente mois de prison, le second à dix-huit mois de prison.

Dans le cadre d'un dossier sur un trafic de stupéfiants, les enquêteurs ont découvert sur les GSM des prévenus des photos et messages autour de la possession et la vente d'armes à feu. La compagne de l'un des prévenus a notamment déclaré qu'il possédait effectivement une arme à feu et des munitions qu'il vendait par ailleurs.

Le tribunal a jugé coupable les deux hommes. Ils sont condamnés à des peines de prison ainsi qu'à une amende de 800 euros chacun.