Une dizaine de personnes tuées dans une vendetta familiale vieille de 50 ans au Pakistan

Un important politicien local et dix autres personnes ont été tués lundi soir par des hommes armés dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé mardi la police évoquant une vendetta familiale vieille de 50 ans.

"Au moins cinq personnes ont ouvert le feu" sur le véhicule transportant le politicien, Atif Munsif Khan, chef d'un conseil de district dans la province de Khyber Pakhtunkhwa et dix autres personnes, dont des gardes du corps et une escorte policière, a déclaré à l'AFP Omar Tufail, responsable de la police du district. "Le véhicule a pris feu à la suite des tirs et tous les passagers ont été brûlés", a-t-il ajouté, précisant que l'attaque a eu lieu dans la ville de Havelian, à 33 kilomètres au nord d'Islamabad.

La famille d'Atif Munsif Khan a déposé une plainte auprès de la police "attribuant l'assassinat à leurs rivaux", a indiqué le policier. La haine familiale qui "remonterait à près de cinq décennies" a déjà coûté la vie au père et au grand-père de l'homme politique. "Des dizaines de personnes" ont déjà été tuées à cause de cette querelle familiale, a spécifié l'informateur.