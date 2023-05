Une femme suspectée d'avoir tué son compagnon à Bruxelles

Une femme est suspectée d'avoir tué son compagnon à Bruxelles dans la nuit de mercredi à jeudi, rapportent Sudinfo et Het Nieuwsblad. La femme aurait poignardé l'homme dans leur appartement du boulevard du Midi à l'aide d'un grand couteau. Le parquet de Bruxelles n'a pas pu être joint à ce stade pour confirmer l'information.

Dans ses premières déclarations, la femme a nié avoir commis les faits, affirmant qu'une tierce personne était entrée dans l'appartement et avait tué son mari. Un grand couteau, qui a probablement été utilisé lors des faits, a été retrouvé près de l'immeuble où vivait le couple.

Selon les deux journaux, les faits se sont déroulés vers 02h00. Les services de secours ont été appelés à ce moment-là et, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé la femme couverte de sang. La femme elle-même semblait indemne, mais son compagnon était gravement blessé au torse et les secours n'ont rien pu faire.

Toujours selon les deux médias, le couple se disputait de plus en plus souvent et la police avait récemment dû intervenir parce que la femme s'était blessée avec un couteau.