Une habitation détruite par le feu dans le Tournaisis

Malgré les importants moyens, en hommes et en matériel, qui ont été déployés, la maison, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, a été entièrement détruite. "J'ai fait établir un périmètre de sécurité. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie. Les pompiers ont été confrontés à un problème de pression dû au système d'alimentation en eau de la SWDE. Le préjudicié, un veuf, a été pris en charge par sa famille et, dès demain, il sera relogé par les services communaux", indiquait vers 18h00 Pierre Wacquier (PS), bourgmestre de Brunehaut.