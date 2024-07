Une jeune touriste tuée par un ours en Roumanie

Les autorités estiment qu'environ 8.000 ours bruns vivent dans la région montagneuse des Carpates, ce qui en fait la deuxième plus grande population en Europe après la Russie. Les ours attaquent fréquemment les randonneurs, pénètrent dans les fermes, et fouillent les poubelles à la recherche de nourriture.

Le ministre roumain de l'Environnement, Mircea Fechet, avait appelé, dans la foulée d'une précédente attaque mortelle, à revoir à la hausse le nombre d'ours à abattre. Il avait réclamé un quota annuel de 500 spécimens, mais ce total avait été ramené à 220 après concertation avec diverses institutions.