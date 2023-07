Une peine de 4 ans de prison requise pour deux vols commis en deux jours

Le 4 avril dernier, une septuagénaire dépose plainte à la zone de police Brunau après avoir pris en charge un auto-stoppeur sur le bord de la route. Après avoir déposé le prévenu, cette dernière s'est rendu compte que son sac à main avait disparu. "C'est dégueulasse ce que j'ai fait", a indiqué le prévenu face au tribunal correctionnel. Deux jours plus tard, un vol avec violence a eu lieu au sein d'un magasin local. "Bien connu du magasin, le prévenu a fait mine au caissier qu'il n'avait rien sur lui et a ensuite couru quand l'employé lui a demandé de s'arrêter", a précisé la substitute du procureur du Roi. Le caissier, qui a présenté un bras cassé, confirme avoir été bousculé par le prévenu. "Je vous garantis que je ne l'ai pas touché", a confié Abderrahman H. Ce dernier a finalement été interpellé et privé de liberté trois jours plus tard.

Une peine de quatre ans de prison ferme a été requise contre l'homme connu pour dix antécédents correctionnels et qui a commis les faits deux mois à peine après avoir obtenu un sursis probatoire. "Il faut dire stop", a précisé la substitute. La défense a plaidé une peine de travail pour le prévenu, en soulignant l'importante addiction à la cocaïne de ce dernier. Jugement attendu pour le 13 juillet prochain.