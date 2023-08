Une peine de 7 ans requise pour trafic d'êtres humains

A. a donné aux enquêteurs les noms d'un certain Omar et d'un certain Sosa ou Sousa. Sur la base de ces déclarations, Wissam A. (33 ans) et Omar H.J. (34 ans) ont pu être interpellés en France fin 2022. L'enquête de téléphonie a également permis de relier les Irakiens aux faits.

Mercredi matin, la défense a demandé l'acquittement sur toute la ligne. Les prévenus soutiennent qu'ils ont été identifiés à tort comme des passeurs. Me Jorn Verminck a également soulevé le fait qu'Omar H.J. voulait effectuer lui-même la traversée vers le Royaume-Uni.

Le tribunal rendra son jugement le 14 août.