Jurgen Demesmaeker, l'homme de 52 ans accusé d'avoir assassiné d'Ilse Uyttersprot, présente "une personnalité de type narcissique et théâtrale", ont exposé mardi les psychiatres devant la cour d'assises de Flandre orientale. Selon le collège d'experts, l'homme est coupable et le risque de récidive semble "plutôt modéré".

"C'est quelqu'un de très charmant, mais qui a une très haute estime de soi et qui est enclin à commettre des délits", a déclaré le psychiatre Jan De Varé. "Il ne présentait pas de véritables symptômes dépressifs au moment de l'examen, mais il en a parlé au moment des faits. Cependant, nous n'avons décelé (chez lui) aucune preuve de dépression sévère. (...) Il se décrit plutôt comme 'control freak' (obsédé du contrôle, NDLR) et quelqu'un de très structuré, mais il n'y a pas de réel trouble compulsif."

Selon le psychologue Renaat Mattheus, on est face à une personnalité de "type narcissique et théâtrale", avec une pointe "de psychopathie". "Je ne dis donc pas que c'est un psychopathe. Il est charmant et enjôleur, mais il manque d'authenticité dans ses rapports aux autres. Le risque de récidive est plutôt modéré, mais dans un contexte relationnel où le rejet est présent, la probabilité semble plus élevée."

Jurgen Demesmaeker est accusé d'avoir assassiné en 2020 Ilse Uyttersprot, l'ancienne bourgmestre d'Alost avec qui il entretenait une relation.