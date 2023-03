Une vingtaine de personnes arrêtées lors du démantèlement d'un trafic de drogues

Les autorités judiciaires et policières françaises, néerlandaises, espagnoles et roumaines ont arrêté 22 personnes au cours d'une opération conjointe menée contre un groupe criminel suspecté de trafic de cocaïne et de cannabis, ainsi que de blanchiment d'argent. C'est ce qu'a annoncé l'Agence de coopération judiciaire européenne Eurojust dans un communiqué vendredi.