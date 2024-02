Wikileaks: Julian Assange "mourra" s'il est extradé, avertit son épouse

"Sa santé décline, physiquement et mentalement. Sa vie est en danger chaque jour où il reste en prison et s'il est extradé, il mourra", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Londres.

Deux juges britanniques doivent réexaminer les 20 et 21 février la décision de la Haute Cour de justice de Londres, prise le 6 juin, de refuser à M. Assange l'autorisation de faire appel de son extradition aux Etats-Unis acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique.

S'il a gain de cause, son appel sera examiné sur le fond. En cas d'échec, il aura épuisé toutes les voies de recours au Royaume-Uni, mais ses soutiens ont indiqué qu'il saisirait la Cour européenne des droits de l'Homme.

Julian Assange, de nationalité australienne, emprisonné à Londres depuis avril 2019, encourt des dizaines d'années de prison aux Etats-Unis où il est poursuivi pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et Afghanistan.