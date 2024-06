A 90 ans, le roi Albert II est discret mais pas oublié des Belges: "Il incarne la sérénité, le calme"

Il fête aujourd'hui ses 90 ans. Le roi Albert se fait plus discret sur la scène belge, il ne participe plus qu'à des rares événements officiels, mais les Belges ne l'ont pas oublié pour autant. L'ancien souverain, reste très populaire.

Le 20 juillet 2013, Albert et Paola faisaient leurs tournée d'adieu officielle. Plus de 10 ans plus tard... les Belges ne les ont pas oublié. "Il incarne la sérénité, le calme et, je dirais, une certaine douceur de vie", nous dit-on. "Pour moi c'est un grand-père qui profite de son repos". Ou encore : "C'est un monsieur d'un âge certain ou d'un certain âge qu'on doit laisser tranquille, se reposer en paix. Profiter de la vie et des dernières années qui lui restent".

En Province de Namur, là où les anciens souverains vivent toujours aujourd'hui, c'est même un peu comme s'il faisait partie de la famille. "On le connait bien depuis son enfance. On l'a vu ici en moto. On les a vu, ici se promener le long de la Lesse", témoigne une habitante. Un autre : "On l'a connu tout petit. Moi, je suis né en 44 et lui en 34. Je voudrais bien atteindre moi aussi 90 ans ! Mais en restant en bonne santé évidemment", rigole-t-il.