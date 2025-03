La princesse Astrid au chevet d’enfants atteints de cancer en Inde: un moment de tendresse entre chants et danses

Dans le cadre de la mission économique belge en Inde, la princesse Astrid a visité, ce jeudi à Mumbai, le Tata Memorial Center ACTREC, l’un des cinq plus grands hôpitaux au monde spécialisés dans le traitement du cancer. Elle y a rencontré des enfants malades et découvert les avancées de la protonthérapie développée par la société belge IBA.

Après une présentation des bienfaits de cette technique pour le traitement des cancers pédiatriques, la princesse a échangé avec plusieurs jeunes patients. Ces derniers lui ont offert un moment de joie en interprétant des chants et des danses en son honneur. Touchée par ces rencontres, elle les a chaleureusement remerciés et est repartie avec des cadeaux confectionnés par les enfants.

Un enjeu majeur pour les soins en Inde

Chaque année, près de 60.000 enfants sont diagnostiqués d’un cancer en Inde. Parmi eux, 4.000 pourraient potentiellement bénéficier de la protonthérapie, qui permet un traitement plus ciblé et moins invasif. L’hôpital de Mumbai a déjà traité 312 patients grâce à cette technologie depuis son introduction en mai 2023.

À lire aussi En mission économique en Inde, la princesse Astrid et la délégation belge célèbrent les liens entre les deux pays

Par ailleurs, le Tata Memorial Center ACTREC prend en charge gratuitement environ 70 % des femmes et des enfants malades, offrant un accès aux soins à une population qui en a cruellement besoin.

Une mission sous le signe des collaborations économiques

Après cette visite marquante, la délégation belge s’est rendue dans l’usine indienne de John Cockerill, spécialisée dans les complexes de laminage à froid. Sous une chaleur écrasante de plus de 35°C, la princesse Astrid a découvert ce centre d’excellence du secteur métallurgique, illustrant une fois de plus les liens économiques forts entre la Belgique et l’Inde.