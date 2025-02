Une apparition rare: Albert II et Paola réunis avec la famille royale à Laeken

Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de plusieurs membres de la famille royale, ont assisté à la messe annuelle en hommage aux souverains et proches disparus. L’ancien couple royal, Albert II et Paola, a fait une apparition rare pour cet événement solennel.

L’un des moments forts de la cérémonie fut la présence de l’ancien couple royal. Albert II et Paola, âgés respectivement de 90 et 87 ans, dont les apparitions se font de plus en plus rares, ont tenu à faire le déplacement malgré les contraintes physiques liées à leur âge.

Après un séjour dans le sud de la France, où ils résident désormais la majeure partie de l'année, ils ont bravé les défis liés à leur âge afin de rallier la Belgique. La messe des défunts est pour eux un moment clé, non seulement pour honorer les rois et reines disparus, mais aussi pour se rassembler en famille. Monter les marches de l'église Notre-Dame de Laeken représentait toutefois un véritable défi pour nos anciens souverains. Un plan B avait même été prévu pour leur permettre d’entrer par un accès plus facile à l’arrière de l’église. Mais le roi Albert et la reine Paola ont insisté pour monter les marches principales et saluer l’archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden, aux côtés du reste de la famille royale.

Le Roi Albert II et la Reine Paola de Belgique à l'église de Notre-Dame de Laeken, à l'occasion de la cérémonie annuelle en mémoire des membres décédés de la famille royale. ©Belga

Une présence espagnole fidèle au rendez-vous

La cérémonie a réuni presque l'ensemble des membres de la famille royale belge autour du roi Philippe et de la reine Mathilde. Malgré l'absence notable de la princesse Astrid, d'autres figures emblématiques étaient présentes : le prince Laurent et son épouse, la princesse Claire, ainsi que la princesse Delphine, désormais pleinement intégrée à la vie royale, accompagnée de son compagnon Jim O’Hare, la princesse Esméralda et la princesse Léa figuraient également parmi les invités.

La Reine Mathilde, le Roi Philippe, le Roi Albert II et la Reine Paola de Belgique photographiés lors de la cérémonie annuelle à la mémoire des membres décédés de la famille royale. ©Belga

Comme chaque année, une délégation espagnole était également présente à Laeken. Il s’agit des proches de la reine Fabiola, qui perpétuent cette tradition en rendant hommage au roi Baudouin et à l’ancienne souveraine.