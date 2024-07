La famille royale tout sourire pour adresser des remerciements aux Belges

Une photo de famille de Philippe, Mathilde et leurs quatre enfants a été publiée sur la page Facebook de la monarchie belge, deux jours après la Fête nationale

Alors que la famille royale se rend à Londres ce mardi pour la remise de diplôme de la princesse Elisabeth à l'Université d'Oxford, une photo prise lors de la fête nationale a été publiée sur les réseaux sociaux de la monarchie belge.

On y voit le Roi et la Reine accompagnés de leurs enfants, décontractés, et tout sourire.