Les passions cachées du roi Albert II: "Il voulait des choses normales"

Derrière la figure officielle du roi Albert II, se cache un homme aux multiples passions et talents, qui ont marqué ceux qui l'ont côtoyé. Ses intérêts pour la moto, la photographie, et les voyages révèlent une personnalité bien plus nuancée et humaine que l'image souvent associée aux têtes couronnées.

Son ami, Edouard Goedert, confie que le roi était un excellent motard qui savait rouler des longues distances. L'ancien ministre de la Justice, Melchior Wathelet se souvient avoir partagé plusieurs points communs et des passions communes avec le roi : "C'étaient les voitures, les motos, les moteurs, les performances et les circuits".

Le roi Albert II était connu pour son amour des motos. Cette passion n'était pas seulement une lubie de jeunesse, mais un véritable mode de vie qui lui permettait de se sentir libre et anonyme. "Vous avez une très grande indépendance à moto, vous êtes tout seul avec votre moto, vous allez un peu partout. En plus, dans le cas du roi Albert, la moto vous permet d'être un peu incognito parce que vous êtes casqué", explique l'ami du roi Albert II, Bernard de Traux de Wardin.

"Il ne voulait pas des châteaux, il voulait des choses normales", Edouard Goedert, un ami proche, évoque les nombreux voyages organisés avec le roi, où ils partageaient une appréciation commune pour les paysages vallonnés et les régions pittoresques comme la Toscane et les Abruzzes. Ces escapades offraient au roi une évasion de ses devoirs royaux, lui permettant de se ressourcer dans des environnements qu'il chérissait.

Edouard Goedert et le roi Albert II en vacances

Une personnalité chaleureuse et humoriste

Malgré ses responsabilités, le roi Albert II restait un homme accessible et jovial. L'ancien secrétaire de la reine Paola, Willem Van de Voorde, le décrit comme un homme "gentil et ouvert, qui met à l'aise les interlocuteurs". Thomas de Bergeyck ajoute : "Ça, c'est typiquement l'humour d'Albert. On sentait que quand il avait un bon mot à donner ou un geste rigolo à faire, il devait absolument y arriver. Et si vous parvenez à le faire rire, vous le mettez dans votre poche". Cette capacité à rire et à partager des moments légers faisait de lui un souverain particulièrement apprécié par ses proches.

Retrouvez le documentaire "Albert II, les derniers secrets" ce vendredi 31 mai sur RTl tvi & RTL play à 19h50.