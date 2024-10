Info trafic: un accident sur l'E40 et un autre sur la N5 à Tarcienne, les ralentissements commencent sur les routes

On rappelle aussi cet accident entre un camion et une voiture sur la nationale 5 Philippeville-Charleroi à hauteur de Tarcienne vers Charleroi. Prudence si vous passez par là.

Au nord de Bruxelles, les files ont augmenté avant le chantier d'Anderlecht avec maintenant 20 minutes à ajouter entre Jette et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest.

L'accident signalé juste après 7h sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek complique donc votre circulation vers la capitale. Deux bandes sont obstruées et vous ralentissez maintenant de 45 minutes sur 7 km entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne.

07h20

Un accident signalé sur l'E40

Un accident est signalé sur la E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Sterrebeek. Une bande de circulation est obstruée en direction de Bruxelles. Les files débutent entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+10 min)

Un second accident est signalé sur la Nationale 5 Couvin-Philippeville-Charleroi à hauteur de Tarcienne en direction de Charleroi. Un camion et une voiture sont impliquées et bloquent la bande de droite vers Charleroi.

Les files se concentrent encore à cette heure autour de la capitale, aux abords des chantiers.

10 minutes à ajouter

--> Entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle

--> Entre Expo et Machelen vers Zaventem

--> Entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo