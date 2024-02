20 ans du procès Dutroux - L'ancien "avocat du diable" se confie : "J'ai le sentiment de n'avoir servi à rien"

"C'est un malade, oui, je ne connais pas d'affaire pire que j'eusse défendu dans mes 60 ans de barreau", lance l'avocat d'emblée. Cette affaire, c'est la plus terrible, mais aussi celle qu'il n'oubliera jamais. "Le temps passe, il y a des affaires entières que j'ai plaidées et dont je ne me rappelle plus un mot", mais celle-là, il s'en rappelle "dans les moindres détails", "je me vois encore la première fois que j'ai vu Dutroux"

À 88 ans, Xavier Magnée n'a pas perdu la mémoire, et n'a pas changé d'avis: Marc Dutroux n'était pas un prédateur isolé, répète-t-il avec force. "Dutroux fournissait des jeunes gamines, à des gens sans doute puissants, qui accomplissaient des gestes auxquels on n'ose même pas penser. Un tas de choses ne s'expliquent pas s'il n'y a pas le réseau, s'il n'y a pas une protection de la gendarmerie, qui, sachant que des puissants sont compromis, peut dominer ces puissants et régner sur le pays".

Au procès d'Arlon, Xavier Magnée a détaillé les pistes annexes, les milliers de cheveux inconnus, les hasards troublants, les liens du sexe et du sang jamais démellés. "À la fin de ce procès, j'ai demandé 80 vérifications, en expliquant pourquoi pour chaque cas. On m'a répondu qu'il n'y avait pas lieu de faire la moindre vérification supplémentaire, que ce serait pour le dossier bis et le dossier bis est classé quelques mois plus tard".

Au terme de sa plaidoirie, Xavier Magnée exorte même les jurés à ne pas juger, car "il y a trop d'ombre dans cette affaire". Des applaudissements retentissent dans le public, et lorsque l'on reproche à Xavier Magnée un brin de populisme, il répond. "Je vous assure que je ne fais pas du populisme en cherchant une vérité totale, je n'ai pas besoin de populisme, j'étais assez populaire avant ça"