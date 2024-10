Liège: un avocat utilise… ChatGPT pour défendre son client

Le procès porte sur l'organisation d'extraction de cargaisons clandestines de cocaïne dans le port d'Anvers ou d'autres ports européens. La drogue arrivait d'Amérique du Sud et transitait par la Belgique, où elle était extraite de cargaisons dans lesquelles elle était dissimulée. Elle était ensuite acheminée vers la mafia calabraise.

Les 24 prévenus sont âgés de 30 à 75 ans et répondent de préventions d'importation, exportation, fabrication et détention de produits stupéfiants, participation à une organisation criminelle, faux en écriture et détention d'armes.