Le dossier le plus lourd de l'histoire judiciaire belge: le tribunal ordonne 49 arrestations immédiates dans le procès Sky ECC

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 119 personnes mardi dans le cadre du procès Encro, un des plus grands dossiers de stupéfiants en Belgique, avec des peines allant jusqu'à 17 ans de prison et des confiscations massives.

Le procès Encro concerne une importante organisation criminelle démantelée grâce au craquage par la police des messageries cryptées Encrochat en 2020 et Sky ECC 2021. Cent vingt-quatre prévenus et quatre entreprises étaient jugés dans ce qui constitue l'un des plus grands procès correctionnels jamais organisés en Belgique.

Cent-quinze individus et les quatre entreprises ont été reconnus coupables de divers chefs d'accusation, allant de la participation à une organisation criminelle, du trafic de stupéfiants et d'armes à la tentative d'extorsion ou encore à la séquestration. Les peines de prison énoncées oscillent entre 14 mois et 17 ans.

Au total, le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé environ 700 années de prison cumulées et prononcé des confiscations avoisinant les 60 millions d'euros, sans compter les cautions qui resteront aux mains de la justice. C'est du jamais vu et c'est ce qui fait que ce dossier est aujourd'hui le plus lourd dans l'histoire judiciaire belge.

58 arrestations immédiates

Les arrestations immédiates demandées concernent pas moins de 58 personnes. Le procureur estime que ces 58 personnes risquent de fuir ou de récidiver. Ce sont les critères qu'il faut remplir pour demander les arrestations immédiates. Le tribunal a finalement ordonné 49 arrestations immédiates sur les 58 demandées par le procureur.

Les confiscations ordonnées s'élèvent à 65 millions d'euros. C'est une partie des bénéfices réalisés par les trafiquants lors de la vente de la cocaïne et du cannabis en Europe mais ces bénéfices souvent ils ont été réinvestis dans l'immobilier et notamment à l'étranger. Il faudra que la Belgique récupère l'argent de la vente des immeubles par exemple. Pour autant que les autorités étrangères coopèrent, ça c'est rarement rapide et c'est rarement simple.

Le jugement est susceptible d'appel sous 30 jours à partir du prononcé de la condamnation.