300 policiers ont manifesté contre la condamnation de trois de leurs collègues dans l'affaire de Sabrina et Ouassim

Environ 300 policiers ont manifesté ce lundi matin à Bruxelles en réaction à la condamnation de trois de leurs collègues dans l'affaire de Sabrina et Ouassim, deux jeunes décédés pendant une course-poursuite le 9 mai 2017. Les trois policiers ont été reconnus coupables d’homicide involontaire et condamnés à des peines de 5 à 10 mois de prison, assorties d'un sursis pour la moitié de la peine pour cette affaire. Certains membres des forces de l'ordre ne sont pas de cet avis et pensent que les trois policiers n'ont fait que leur travail. "Avec le jugement qui a été rendu, c'est une épée de Damoclès que l'on retrouvera au-dessus de la tête de nos collègues qui se demanderont s'ils doivent le faire ou pas. Peut-être que certains d'entre eux prendront la décision de s'abstenir plutôt que de réagir", déclare Anthony Turra, secrétaire permanent à la CSC police.

"On est quand même là avec une certaine fonction, si on ne peut plus l'exercer comme il se doit et comme on l'a appris, je ne vois pas ce qu'on fait là. On sera juste témoins des infractions, si on ne les arrête pas, à quoi servons-nous?", explique quant à elle Sylvie Evenepoel, présidente de la SLFP de la région bruxelloise.