Le conducteur qui avait percuté plusieurs personnes à Mons est condamné à plus de 13 ans de prison

"Il avait l’air assez abattu, d’une part par la qualification, et d’autre part par le taux de la peine qui lui tombe sur la tête après un an et demi de détention préventive", indique Jérémie Berger, son avocat.

"C’est une peine sévère, mais qui est à la hauteur de la gravité des faits commis. Les images des caméras urbaines ont été diffusées lors de l’audience publique, et c’était particulièrement impressionnant. (...) On voit des gens se faire percuter, et on se demande "comment ce jour-là, des gens ne sont pas décédées?'", déclare Fabrice Guttadauria, avocat d’une des victimes. "Un de mes clients est toujours suivi psychologiquement. Il a subi de graves séquelles physiques car il a été percuté de plein fouet. La difficulté pour lui est d’accepter que ce jour-là, il aurait pu mourir. Par rapport à cela, il a besoin d’aide et d’être suivi par quelqu’un."