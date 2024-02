Affrontements entre policiers et agriculteurs: que risquent les émeutiers qui ont forcé des barrages?

La manifestation d’hier à Bruxelles a donné lieu a d’importants affrontements entre agriculteurs et policiers. Certains tracteurs ont démantelé des barrages des forces de l’ordre… que risquent-t-ils ?

La zone de police a lancé une enquête pour identifier les émeutiers sur la base d’analyse d’images. "Il ne faut pas prendre la police comme cible", dénonce Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. "Nous avons des missions : mettre des barrages en place, isoler un périmètre parce qu’il y a une réunion importante qui se tient", ajoute-t-elle. Selon la policière, les agriculteurs se trompent de cible : "C’est envers les autorités qu’il faut se diriger et aller à leur rencontre pour trouver une solution".

Hier, les affrontements ont occasionnés de nombreux dégâts... gérés par la ville de Bruxelles. "C’est l’ensemble des services communaux et régionaux qui se mettent sur place pour tout nettoyer. Aujourd’hui on voit qu’il n’y a plus vraiment de stigmates parce qu’on a des ouvriers qui étaient mobilisés dès 17 h, dès que les premiers tracteurs étaient partis pour rétablir l’ordre sur le terrain", déplore Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles. "Il faut vraiment les remercier car ce n’était pas facile", ajoute-t-il.