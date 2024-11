Assassinat de l'entrepreneur Frank Goes: le tueur à gages et le commanditaire condamnés à 23 ans de prison

La cour d'assises de Bruxelles a condamné, vendredi soir, Youssef Allali, reconnu coupable d'avoir commandité l'assassinat de Frank Goes, à une peine de 23 ans de prison. L'auteur, Dylan Duby, a été condamné à la même peine. Quant à Yaser Abau, qui avait agi comme intermédiaire entre le commanditaire et l'auteur, il est condamné à une peine de 18 ans de prison.

L'avocate générale a requis vendredi la réclusion à perpétuité à l'encontre de Youssef Allali, reconnu coupable d'avoir commandité l'assassinat de son confrère entrepreneur Frank Goes. Après avoir entendu la peine demandée par le parquet à son encontre, Youssef Allali a fait un malaise. Les secours ont été appelés sur place. L'audience a pu reprendre peu après, en présence de l'entrepreneur de 37 ans.

L'avocate générale a également requis une peine de minimum 30 ans d'emprisonnement à l'encontre de Dylan Duby, reconnu coupable d'être l'auteur de l'assassinat, et une peine de minimum 25 ans de prison à l'encontre de Yaser Abau, qui a été reconnu coupable d'avoir joué le rôle d'intermédiaire entre l'auteur et le commanditaire de l'assassinat. Enfin, la magistrate a requis une peine de six à huit ans de prison à l'encontre de Gradi Kato Irenge, reconnu coupable de coups et blessures volontaires prémédités, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.