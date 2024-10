La veuve de Frank Goes croise ceux qui sont accusés d'avoir participé à l'assassinat de son mari : "J'ai peur"

Le procès d'un tueur à gages s'est ouvert ce matin aux assises de Bruxelles. Sur les cinq accusés, quatre comparaissent libres. La veuve et les enfants du défunt sont pétris de peur à l'idée de les croiser.

Depuis ce matin, l'avocat général lit l'acte d'accusation aux Assises de Bruxelles. Le tueur est Dylan Duby, un ex-footballeur. Il reconnait avoir tué Frank Goes, un entrepreneur bruxellois pour 8.500 euros. "Pour la famille, c'est extrêmement choquant", rapporte notre journaliste judiciaire, Dominique Demoulin. Les faits remontent à septembre 2020. En janvier 2021, tous les suspects avaient été interpellés et séjournaient en prison.

Et puis, plus rien. Certains font des allers-retours en prison, d'autres se déplacent avec un bracelet électronique. Au fil des mois et des années, tous sont libérés. Résultat: dans ce dossier, cinq personnes sont accusées dont quatre comparaissent libres.