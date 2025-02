Coups de feu à Clemenceau: un nouveau suspect arrêté

"Dans le cadre de l’instruction judiciaire concernant la fusillade aux abords de la station de métro Clemenceau du 5 février 2025, plusieurs perquisitions ont eu lieu ce jeudi 20 février 2025. Un suspect a été arrêté et placé sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction bruxelloise en charge de l’enquête", déclare le parquet.

Pour rappel, un autre suspect avait déjà été interpellé et mis sous mandat d’arrêt dans cette même affaire, le 6 février dernier. Sa détention préventive a été maintenue depuis.

Rappel des faits

Le 5 février, des coups de feu ont été tirés à proximité de la station de métro Clemenceau, à Anderlecht, vers 6 h du matin. Les auteurs, lourdement armés, possédaient des armes semblables à des Kalachnikovs. Aucun blessé n’avait été signalé lors de la fusillade.

Les stations de métro Midi, Clemenceau et Delacroix avaient été temporairement fermées, car les auteurs avaient pris la fuite en utilisant le métro. Cet incident est lié au trafic de stupéfiants, a confirmé le parquet de Bruxelles quelques jours plus tard lors d'une conférence de presse. "Ces fusillades semblent être l'expression de représailles dans le cadre d'une guerre que se livrent les narcotrafiquants à Bruxelles. Je confirme que les faits sont liés à la présence de groupes criminels qui se livrent une guerre violente et inacceptable", déclarait alors Julien Moinil, procureur du Roi de Bruxelles, en référence aux différents coups de feu dans la capitale cette même semaine.

Ce vendredi, le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, a annoncé la mise en place d’une task force ministérielle destinée à coordonner la lutte contre le trafic de drogue et les violences qui y sont liées.