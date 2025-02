Violences liées au milieu de la drogue à Bruxelles: le ministre de l'Intérieur annonce une mesure prise par le gouvernement

Une task force ministérielle destinée à coordonner la lutte contre le trafic de drogue et les violences qui y sont liées sera mise sur pied, a annoncé ce vendredi le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. Elle sera présidée par le Premier ministre, Bart De Wever. D'autres membres du gouvernement y participeront, dont la ministre de la Justice, Annelies Verlinden, son collègue des Finances, Jan Jambon, ou celui de la Défense, Theo Francken.

"Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de chose dans l'accord de gouvernement et cette task force va nous aider à bien mettre tout le monde ensemble. Moi, je m'occupe de l'ordre et la tranquillité publique, c'est mon travail et je m'y emploie. Tout le monde va faire sa part comme prévu dans l'accord de gouvernement", a expliqué le ministre à la sortie du Conseil des ministres.