Du nouveau pour les enquêtes criminelles: la Chambre approuve de nouvelles techniques ADN

Or, il est possible aussi d'identifier une personne par une comparaison avec le profil ADN de membres de la famille. Un "match" partiel permettra d'indiquer un éventuel lien de parenté direct. Le texte approuvé autorisera cette recherche. La concordance trouvée ne pourra toutefois servir d'unique preuve mais aidera les enquêteurs à trouver la bonne piste. Les comparaisons se feront à partir des traces ADN contenues dans les banques de données.

Les banques de données nationales contiennent 12.000 profils ADN et la Belgique a accès aux banques de 23 pays, ce qui représente au total des millions de profils. Lors d'une enquête sur une infraction ou une disparition, le matériel génétique prélevé est comparé aux profils contenus dans ces banques. Actuellement, seule une comparaison directe peut être menée entre une trace ADN et un suspect.

Nul ne pourra être contraint de donner son ADN dans le cadre d'une recherche familiale. La recherche devra se faire en première ligne, c'est-à-dire par le biais des parents, enfants, frères et sœurs. Afin de faciliter la conclusion des dossiers de disparition, il sera par ailleurs possible de relier l'ADN de restes humains non identifiés ou de proches de personnes disparues aux profils ADN contenus dans les banques de données européennes et internationales.

Le projet de loi donne également un cadre à la technique d'investigation fondée sur le chromosome Y, qui n'existe que chez les hommes et se transmet de manière presque identique d'un père à un fils. Elle sera utile dans les affaires de mœurs où il est souvent nécessaire de distinguer l'ADN de l'auteur de l'infraction de celui de sa victime. La durée de conservation des échantillons dans les banques de données sera significativement revue puisqu'elle passera de 6 mois à 30 ans, comme c'est déjà le cas pour les profils ADN.

Le projet de loi a été adopté à l'unanimité, à l'exception de la N-VA et du Vlaams Belang. Les deux groupes ont quitté l'hémicycle, protestant contre la manière dont les votes se sont déroulés. La famille d'Ingrid Cackaert était présente en tribune. La jeune femme de 26 ans avait été tuée de 62 coups de couteau en 1991 à Heist. Le profil ADN du meurtrier est connu, mais il n'a toutefois jamais pu être appréhendé.