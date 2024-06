Le tunnel de Cointe fermé tout l'été en direction de Bruxelles

Lancé durant l'été 2022, le chantier de rénovation et modernisation de la liaison E25-E40/A602 (Liège) amorce désormais sa dernière phase, soit le tunnel de Cointe en direction de Bruxelles. La liaison sera donc fermée cet été durant huit semaines, du 30 juin au 26 août, entre l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile" et l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu". La Sofico, maître d'ouvrage, précise que les dispositions ont été prises de manière à pouvoir rouvrir cette portion pour le 26 août, jour de rentrée scolaire.

La Task Force Mobilité a prévu des mesures visant à apaiser la circulation. Le trafic de transit se dirigeant vers le nord (Pays-Bas, Allemagne, Bruxelles) sera ainsi invité à éviter l'agglomération de Liège en suivant les déviations tandis que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes et les véhicules de plus de 6 mètres de long (dont les caravanes et autocars) de transit vers le nord seront interdits dans l'agglomération liégeoise. Seules les dessertes locales seront autorisées. La police de Liège prévient que des contrôles seront menés sur les quais liégeois.