L'édition 2024 de "Namur en Mai" sauvée grâce à une rallonge de 80.000 euros

En novembre 2022, le directeur avait rentré un dossier pour bénéficier du contrat programme 2024-2028 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il demandait 640.000 euros annuels et n'a finalement obtenu que 95.000 euros fin 2023.

La ministre de la Culture Bénédicte Linard a débloqué il y a quelques jours un subside de 80.000 euros pour permettre à "Namur en Mai" de se dérouler, explique Samuel Chappel. "Je remercie tous les gens de notre secteur mais aussi les personnalités politiques qui nous nous ont prêté une oreille attentive", confie-t-il. "Cette somme nous permettra d'avoir une édition à l'ampleur comparable aux précédentes. Si nous n'avions rien reçu, nous aurions dû diminuer drastiquement le nombre de représentations et nous déployer sur deux places de Namur au lieu de dix. Cela n'aurait tout simplement plus ressemblé à 'Namur en Mai'."

"Nous voulions développer encore un peu plus le festival mais surtout mettre en place des aides à la création pour les artistes", précise Samuel Chappel. "Tout cela est tombé à l'eau. La ministre s'est basée sur l'avis de commissions composées de professionnels du secteur mais il comportait d'énormes erreurs. Ils prétendaient que nous n'avions pas précisé le nombre de spectacles d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que nous n'avions pas notifié les partenariats avec les opérateurs du secteur alors que tout se trouvait dans le dossier. Nous avons sauvé les meubles à court terme mais il nous faut dorénavant trouver des solutions plus pérennes."