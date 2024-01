5 à 10 tornades par an en Belgique: comment expliquer ce phénomène?

L'apparition de tornades en Belgique n'est pas rare. On en compte en moyenne de 5 à 10 par an. Mais c'est un phénomène qui est difficile à prévoir.

Elles se produisent aussi bien en hiver qu'en été et peuvent survenir n'importe où. Les tornades arrachent tout sur leur passage. Toitures de maisons, arbres ou encore panneaux de signalisation. C'est un phénomène météorologique impossible à prévoir et plus courant qu'on ne le pense.

"On estime, on n'est jamais certain, la détection n'est pas de 100%, avoir entre 5 et 10 tornades par an en Belgique", explique David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'IRM.