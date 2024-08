Alerte jaune aux précipitations en provinces de Liège et Luxembourg

Samedi soir et la nuit prochaine, une ondulation pluvieuse active passera sur le sud-est du pays, alerte l'IRM. Dans la province de Luxembourg et sur le sud et l'est de la province de Liège, les cumuls pourront atteindre 20 à localement 40 l/m2 en 12 heures. Une averse orageuse est également possible.

Dimanche matin, la zone de pluie quittera l'est du pays et le temps redeviendra sec dans toutes les régions.

En raison de cette alerte, le numéro 1722 est activé, ajoute le SPF Intérieur. Celui-ci est recommandé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l'assistance des pompiers est nécessaire. Les demandes peuvent être introduites via l'e-guichet www.1722.be ou par téléphone au 1722.