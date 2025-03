Météo: les températures continuent de monter, mais jusqu'à quand?

Le temps restera généralement ensoleillé avec par moments, surtout en matinée, la présence de quelques voiles d'altitude. Les maxima, particulièrement doux, oscilleront entre 14 et 17 degrés, voire 18 degrés localement. Le vent de sud, d'abord faible à modéré, deviendra généralement modéré dans l'après-midi.

Dimanche , le temps sera à nouveau ensoleillé avec par moments quelques voiles de nuages élevés. En fin de journée, les champs nuageux deviendront toutefois plus nombreux à partir de la frontière française. Les maxima varieront entre 15 et 19 degrés, sous un vent faible, à modéré en bord de mer, de sud-est, revenant au nord-est

Samedi , nous profiterons d'une nouvelle journée ensoleillée et très douce avec parfois quelques voiles d'altitude. Les maxima seront à nouveau très doux et atteindront des valeurs entre 14 et localement 19 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.

Vendredi , le temps sera à nouveau ensoleillé avec parfois quelques voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 15 et 18 ou localement 19 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-sud-est.

Le début de la chute

Lundi, le ciel pourrait être plus nuageux dans le sud du pays avec éventuellement quelques faibles précipitations. Dans le nord, le ciel resterait peu nuageux et le temps probablement sec. Les maxima seront autour de 14 ou 15 degrés dans le centre.

Mardi, de l'air polaire plus froid envahira notre pays à partir du nord et mettra un terme à la période de temps doux. Une faible perturbation en provenance de la Mer du Nord atteindra également nos régions; elle y donnera lieu à d'abondants champs nuageux, et à quelques précipitations par endroits. Les températures chuteront alors sensiblement avec des maxima d'à peine 8 degrés dans le centre du territoire.

Mercredi, le ciel devrait rester souvent nuageux avec quelques averses, pouvant prendre un caractère hivernal sur les parties les plus élevées des reliefs de l'Est. Il fera encore un peu plus froid avec des maxima de l'ordre de 7 degrés dans le centre du pays.