Temps froid mais ensoleillé ce dimanche, et de très bonnes nouvelles pour la semaine à venir

Une zone anticyclonique axée des îles Britanniques au sud de la Mer du Nord s'étendra progressivement vers l'Europe Centrale durant les prochains jours. Elle maintiendra des conditions stables et calmes sur nos régions, avec des températures de plus en plus agréables au fil des jours. De quoi bien profiter des congés scolaires.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord dégagé sur l'ensemble du pays. Ensuite, du brouillard, parfois givrant, se formera sur certaines régions, essentiellement en plaine et dans le fond des vallées. Le gel sera généralisé avec des minima le plus souvent compris entre -1 et -4 degrés, et localement de -4 à -6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent deviendra généralement faible de secteur est ou de direction variable.

Même tendance demain

Lundi matin, on prévoit des nuages bas et des bancs de brouillard (givrant) par endroits tenaces dans l'ouest, le nord-ouest et le nord du pays. De larges éclaircies apparaîtront ensuite. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. Les températures grimperont jusqu'à 9 à 10 degrés dans la plupart des régions mais, là où le temps restera plus longtemps gris, les maxima fluctueront plutôt entre 5 et 7 degrés. Le vent faible et variable s'orientera au nord-est en cours de journée.

Augmentation progressive des températures dès mardi

Mardi, on commencera également dans l'ouest et le nord-ouest du pays avec des bancs de brouillard (givrant) ou des nuages bas pouvant être localement persistants. Ailleurs, le temps sera à nouveau ensoleillé. Les maxima oscilleront de 6 à 7 degrés dans la région côtière à 10 ou 11 degrés dans le centre et l'est. Le vent sera faible et variable.

Mercredi sera une nouvelle journée ensoleillée avec un risque de grisaille matinale sur l'ouest et le nord-ouest. Nous attendons des maxima de 10 à 13 degrés avec un vent faible de direction variable.

16 degrés fin de semaine

De jeudi à samedi, le temps restera ensoleillé. Il fera alors également très doux pour la période de l'année avec des maxima de 12 à 16 degrés. Un vent faible à parfois modéré soufflera du sud au sud-est.