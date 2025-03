Préparez les lunettes de soleil: les prévisions météo de la deuxième semaine de vacances brillent de mille feux

C'est une semaine comme nous n'avons plus l'habitude d'en vivre. Le soleil brillera pour plusieurs jours et les températures vont progressivement monter au moins jusqu'au week-end.

L'IRM prévoit au matin des nuages bas et des bancs de brouillard (givrant) principalement dans la partie nord-ouest du pays. La grisaille pourra se montrer tenace, surtout le long du littoral. Un avertissement jaune est émis pour la côte et les provinces de Flandre Orientale et Occidentale.

Le soleil sera donc ensuite à nouveau de la partie sur la plupart des régions. Les températures grimperont entre 9 et 12 degrés mais ne dépasseront probablement pas les 7 degrés en bord de mer. Le vent faible et variable s'orientera au nord-est en cours de journée.

Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, plus présente au nord du sillon Sambre et Meuse, le temps deviendra ensoleillé avec des nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 10 et 12 degrés sur la plupart des régions. Toutefois, en région côtière, ils ne dépasseront pas 7 degrés, limités par une brise parfois modérée, de secteur nord. Ailleurs, le vent sera faible et variable.

Mercredi matin, de la brume et quelques bancs de brouillard seront possibles localement. Ensuite, le temps deviendra rapidement ensoleillé. Les maxima seront seront compris entre 9 et 14 degrés, sous un vent faible et variable ou de sud à sud-ouest.

Jeudi, le soleil sera bien présent et, dans un flux de sud, les maxima s'échelonneront de 12 à 17 degrés.

Vendredi et samedi, le temps restera printanier avec du soleil et des maxima très doux jusqu'à 18 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.