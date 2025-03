Attention à la voiture: un phénomène météorologique bien particulier va traverser l'Europe ce week-end

Un important nuage de poussières sahariennes traverse l’Europe dès ce jeudi, marquant le début du printemps. Un pic est attendu vendredi et samedi, rendant préférable de retarder le lavage de votre voiture.

Un nuage de sable qui contient des particules fines, comme du quartz et de la silice, qui peuvent endommager la peinture des véhicules va traverser l'Europe d'ici demain. Si votre voiture se retrouve salie, la laver directement après n'est peut-être pas la meilleure des idées. En effet, laver sa voiture tout de suite après une pluie de sable risque de créer des micro-rayures. Il est donc conseillé de patienter et, si possible, de protéger son véhicule sous un abri ou une bâche.

Des effets sur la santé et le ciel

En plus de salir les voitures, ces particules fines peuvent être nocives pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires. Il est recommandé de limiter l’exposition en cas de concentrations élevées.