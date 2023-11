Averses parfois soutenues pour entamer la semaine

Ce matin, le ciel sera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec possibilité de quelques averses. Dans les autres régions, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. La nébulosité augmentera ensuite rapidement à partir de l'ouest avec des pluies ou averses parfois soutenues. Un orage n'est pas exclu sur l'ouest du pays. Cet après-midi, la zone de pluie gagnera la partie est du pays et quelques éclaircies reviendront sur les provinces de l'ouest. Les maxima varieront entre 8 et 12 degrés.

Le vent modéré de sud-ouest reviendra temporairement au sud, puis repassera entre l'ouest et le nord-ouest en cours d'après-midi. Les rafales seront généralement proches 50 km/h, mais pourront ponctuellement atteindre 60 à 70 km/h en cas de fortes averses.