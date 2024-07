Chaleur et avertissement jaune pour des risques d'orage localisé jusqu'au 21 juillet

Des nuages moyens plus nombreux envahiront temporairement la moitié sud-ouest du pays et pourront laisser s'y échapper une ondée. Sur la moitié nord- est, le ciel restera très ensoleillé. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se formeront sur toutes les régions et quelques averses ou un orage pourront déjà se déclencher en seconde partie d'après-midi.

"Dans l'après-midi, des orages de chaleur seront aussi possibles très localement, accompagnés surtout de grêle et d'intenses précipitations. Ce soir et cette nuit, de fortes pluies et averses orageuses locales transiteront sur le pays depuis la France. Elles pourront être accompagnées de beaucoup de précipitations en peu de temps, de fortes rafales et de grêle", communique l'IRM dans ses prévisions matinales.

Les maxima, chauds, s'échelonneront entre 25 et 26 degrés à la mer ou en Ardenne, 29 à 31 degrés en plaine et même 32 degrés en Campine. Le vent de sud, puis de sud à sud- ouest deviendra faible à modéré. A la mer, une brise de mer de nord-ouest se mettra en place.