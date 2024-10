De belles éclaircies, mais ça ne durera pas: une météo typiquement belge pour ce mercredi

Il y aura parfois de belles éclaircies le matin mercredi, mais aussi des nuages bas, selon l'IRM qui prévoit une nébulosité plus variable l'après-midi avec un risque d'averses croissant depuis les Pays-Bas. Les maxima seront de 13 à 17 degrés.

Il faudra parfois composer avec des nuages bas, mais nous profiterons aussi de belles éclaircies sur certaines régions. Au fil des heures, la nébulosité deviendra plus variable avec des champs nuageux parfois assez nombreux et pouvant donner l'une ou l'autre ondée. En milieu d'après-midi, une ligne d'averses plus structurée atteindra finalement le pays depuis les Pays-Bas et la mer du Nord.