De la pluie pour l'arrivée du printemps

Le ciel sera d'abord très nuageux à couvert, mardi matin, avec des pluies généralement peu importantes qui se décaleront assez rapidement du littoral vers l'est du pays. Cet après-midi, la nébulosité deviendra plus variable avec quelques averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, quelques averses résiduelles se produiront encore par endroits. Au cours de la nuit, le temps redeviendra sec avec de larges éclaircies. Des nuages bas se formeront en Ardenne et réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux.

Les maxima seront proches de 8 ou 9°C dans les Hautes Fagnes, 12 ou 13°C en bord de mer et 13 ou 14°C dans la plupart des autres régions de l'intérieur du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h, surtout en milieu de journée.

En seconde partie de nuit, la nébulosité redeviendra très abondante dans toutes les régions, et les premières pluies devraient aborder la région côtière. Les minima varieront entre 6 et 8°C en Ardenne et seront proches de 8 ou 9°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud-ouest, devenant modéré à parfois assez fort de sud-sud-ouest en fin de nuit avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Mercredi, la nébulosité sera abondante avec par moments de la pluie. Les maxima varieront entre 7 et 12°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest avec des rafales proches de 60 km/h.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments des pluies parfois sous forme d'averses. Les maxima varieront entre 10 et 15°C.