De nombreux touristes belges rapatriés du nord de l'Italie après les intempéries

Europ Assistance a enregistré pour sa part une centaine de sollicitations en tout genre. Une vingtaine de familles ont par ailleurs demandé un rapatriement et un ou plusieurs bus seront affrétés mardi pour organiser un retour groupé. La situation évolue quotidiennement et le nombre de personnes, et donc de bus, pourrait changer d'ici là, précise Xavier Van Caneghem, porte-parole d'Europ Assistance. Un retour groupé des véhicules endommagés sera également mis en place via un prestataire.