Des averses encore attendues dimanche

Passages nuageux et périodes ensoleillées se partageront le ciel ce samedi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Des averses remonteront de la France et seront parfois accompagnées de coups de tonnerre et de rafales de 50 km/h. Les maxima se situeront aux alentours de 11 degrés en haute Ardenne et varieront entre 14 et 16 degrés dans la plupart des autres régions, voire 17 degrés en Campine.

Ce soir, le ciel restera variable avec des averses parfois assez fortes et orageuses. Le risque d'averses diminuera au cours de la nuit prochaine, mais le ciel redeviendra plus nuageux en fin de nuit. Les minima se situeront aux alentours de 5 ou 6 degrés dans les Hautes Fagnes, 8 degrés en bord de mer et 8 à 10 degrés dans la partie centrale du pays.

Dimanche matin, la grisaille sera assez répandue avec encore la possibilité de quelques averses résiduelles sur le sud-est du pays. Une nouvelle zone de pluie et d'averses abordera ensuite le littoral en milieu de journée. Elle traversera le pays d'ouest en est et sera rapidement suivie d'éclaircies. Les maxima se situeront aux alentours de 8 ou 9 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et entre 9 à 13 degrés dans la plupart des autres régions, voire 14 degrés en Campine.