Des nuages, quelques averses et des températures plus fraîches

Les maxima se situeront aux alentours de 15°C en haute Ardenne, 19°C en bord de mer et varieront entre 18 et 21°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest­-sud­-ouest avec des rafales généralement comprises entre 50 et 60 km/h.

Ce soir et la nuit prochaine, les dernières averses laisseront la place à un ciel dégagé à peu nuageux. Des nuages bas se formeront ensuite dans certaines régions. Les températures redescendront entre 7 et 10°C en Ardenne, aux alentours de 13 ou 14°C en bord de mer et entre 10 et 12°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud­-ouest.