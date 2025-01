Des rafales jusqu'à 90 km/h et de fortes pluies attendues: plusieurs provinces wallonnes en alerte jaune

L'Institut royal météorologique (IRM) a élargi son alerte jaune au vent, couvrant désormais l'ensemble du territoire (lundi, en journée). Initialement restreinte à la Côte et aux Ardennes, cette alerte fait suite à une perturbation qui traversera le pays, pouvant provoquer des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h, voire plus localement.

Les provinces de Namur et du Luxembourg sont quant à elles déjà placées sous alerte jaune ce dimanche, et jusqu'à lundi soir, en raison des pluies abondantes. "Entre ce dimanche soir et lundi soir, nous prévoyons encore des cumuls de précipitations entre 25 et localement 35 mm principalement dans les provinces de Namur et de Luxembourg. En ajoutant les précipitations déjà tombées dimanche, le cumul total des précipitations sur ces deux jours pourrait localement atteindre 50 à 70 mm dans ces provinces", avertit l'IRM.