Vigilance renforcée sur les routes wallonnes: une alerte orange aux conditions glissantes jusqu'en fin de matinée

Partager:

Soyez très prudents sur les routes. Une alerte orange aux conditions glissantes est déclenchée dès 23h ce samedi dans deux provinces wallonnes. Il est recommandé d'éviter les déplacements non nécessaires jusqu'en début de matinée dimanche.

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé une alerte orange aux conditions glissantes à partir de ce samedi à partir de 23h jusqu'à dimanche 10h, dans les provinces de Liège et du Luxembourg. Le reste du pays a été placé sous alerte jaune. Ce dimanche, le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies parfois modérées. En tout début de matinée, on notera encore un risque de pluie verglaçante dans les cantons de l'est et la possibilité de neige (fondante) dans le nord-est du pays. L'après-midi, les précipitations deviendront plutôt intermittentes. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 5 ou 6 degrés en haute Ardenne à 12 ou 13 degrés sur l'ouest.

Le vent sera modéré à assez fort, et assez fort à parfois fort à la mer, de sud à sud-ouest avec des rafales de 55 à 65 km/h et éventuellement jusqu'à 75 km/h sur le relief ardennais. Vigilance renforcée sur le réseau routier wallon La Cellule d'Action routière (CAR) de Wallonie, composée du Centre régional de coordination des risques et de la transmission d'expertise (CORTEX), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, annonce également ce samedi être activée. La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. Il est recommandé à tous les usagers d'éviter les déplacements non nécessaires jusqu'en début de matinée dimanche. S'ils devaient malgré tout prendre la route, il leur est conseillé d'être très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties d'autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts. Ils peuvent aussi se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon sur les sites inforoutes.be